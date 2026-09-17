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Подготовка Запада к конфликту, диалог России с США, права русскоязычных: о чем говорил Лавров

Подготовка Запада к конфликту, диалог России с США, права русскоязычных: о чем говорил Лавров

На открытии IV Конгресса Международного движения русофилов в четверг, 17 сентября 2026 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о внешнеполитической ситуации, отношениях России с западными странами и США, украинском кризисе и правах русскоязычных.

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