Подготовка Запада к конфликту, диалог России с США, права русскоязычных: о чем говорил Лавров

На открытии IV Конгресса Международного движения русофилов в четверг, 17 сентября 2026 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о внешнеполитической ситуации, отношениях России с западными странами и США, украинском кризисе и правах русскоязычных.