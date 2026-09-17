Подготовка Запада к конфликту, диалог России с США, права русскоязычных: о чем говорил Лавров

На открытии IV Конгресса Международного движения русофилов в четверг, 17 сентября 2026 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о внешнеполитической ситуации, отношениях России с западными странами и США, украинском кризисе и правах русскоязычных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Обновленный седан...
- АУ Тест-драйв Jeland...
- Евросоюз готовит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым