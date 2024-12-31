В сети появились кадры сбития российского вертолета Ми-8 в районе мыса Тарханкут в Крыму.ГУР Украины заявляет, что вертолет был уничтожен ракетой Р-73 «SeeDragon», выпущенной морским дроном Magura V5 версии ПВО.
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