ТГУ: риск умереть от COVID-19 кратно возрастает при похолодании больше чем на 3°C

Специалисты из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН доказали, что перепады температуры могут усугубить симптомы у людей, инфицированных SARS-CoV-2, и привести к быстрому прогрессированию заболевания вплоть до летального исхода.