Хуситы в третий раз обстреляли американские корабли в Красном море

Третий раз за двое суток обстреляли ракетами и атаковали беспилотниками группировку американских кораблей в Красном море йеменское шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», об этом 18 марта заявил представитель движения Яхья Сариа в Telegram-канале.