77-летняя пенсионерка передала мошенникам 13 млн рублей под предлогом не привлечения её к уголовной ответственности за якобы финансирование недружественного государства.
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77-летняя пенсионерка передала мошенникам 13 млн рублей под предлогом не привлечения её к уголовной ответственности за якобы финансирование недружественного государства.
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