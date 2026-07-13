Болезни клубники: признаки, лечение и профилактика

Садовая земляника, или клубника, как ее чаще всего называют, подвержена многим болезням. Грибок и инфекции могут сказаться на урожайности, испортить вкус ягод, поразить все части растения и даже привести к его гибели.
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