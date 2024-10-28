Госдума рассмотрит поправки в законопроект о приеме экзаменов у мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о поправках ко второму чтению законопроекта, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов у мигрантов.
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