Дело о 100 миллиардах рублей: экс-руководителей Промсвязьбанка будут судить заочно

Лефортовский районный суд Москвы принял решение о заочном рассмотрении уголовного дела в отношении бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые находятся в международном розыске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии