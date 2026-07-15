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Дело о 100 миллиардах рублей: экс-руководителей Промсвязьбанка будут судить заочно

Дело о 100 миллиардах рублей: экс-руководителей Промсвязьбанка будут судить заочно

Лефортовский районный суд Москвы принял решение о заочном рассмотрении уголовного дела в отношении бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые находятся в международном розыске.

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