Корея получит ударные вертолёты AH-64 Apache

Ударный вертолёт Boeing AH-64E Apache Guardian армии Республики Корея (с) Фото Андрея Шматко Агентство Министерства обороны Соединённых Штатов по военному сотрудничеству сообщило о планах поставки в Южную Корею ударных вертолётов AH-64E Apache и вооружения.
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