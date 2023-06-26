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Обсерватория James Webb впервые смогла обнаружить метил-катион, «прародитель органики»

Обсерватория James Webb впервые смогла обнаружить метил-катион, «прародитель органики»

Астрономы обнаружили в космосе метил-катион с помощью телескопа James Webb. Об этом сообщает NASA. © NASA Углеродные соединения лежат в основе всей земной жизни.

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