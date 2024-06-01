Чернышенко: в РФ созданы все условия для развития детского потенциала

В России созданы все условия для того, чтобы дети могли развиваться, заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в субботу, 1 июня в ходе церемонии открытия Международного фестиваля "Движения Первых".
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