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Чернышенко: в РФ созданы все условия для развития детского потенциала

В России созданы все условия для того, чтобы дети могли развиваться, заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в субботу, 1 июня в ходе церемонии открытия Международного фестиваля "Движения Первых".

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