ФОТО: shutterstock.com 2 дня назад 59K прочитали В США назрел очередной кризис, который стал прямым следствием внутренней политики Джо Байдена, а точнее, её практически полного отсутствия.
"Гудбай, Америка!": Аляска запросилась домой
Комментарии
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Mихаил Р
Проблем с нелегальной, да и с легальной миграцией и в РФ полно, а Москва, в которой 80% всех денег, такая же пиявка для страны.
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17 час.
Sergiy Che
Боишься с аляски ломануться мигранты на чукотку?....
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13 час.
РС
Роза Семиренко
Аляску, Калифорнию, Гавайи вернуть домой, в Россию, а таджиков и т.д., то же вернуть домой, но в свои страны!
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11 час.
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