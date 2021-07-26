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Довели! В Киеве зацикленным на «мове» начали отказывать трудоустройстве

Довели! В Киеве зацикленным на «мове» начали отказывать трудоустройстве

В Киеве соискателю рабочего места отказали в трудоустройстве за отказ общаться на русском языке. Об этом говорится в сюжете принадлежащего украинскому олигарху и экс-президенту Петру Порошенко «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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