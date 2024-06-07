Американский журналист Гарланд Никсон предположил, что Россия после предостережений Владимира Путина по поводу поставок оружия ВСУ может начать вооружать африканские страны, чтобы их ресурсы не попали в руки Соединенных Штатов.
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