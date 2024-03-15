Более 35% россиян проголосовали в первый день президентских выборов

Повышенная явка, ранние очереди на участках для голосования в рабочий день, а также массовые сбои в работе системы Дистанционного электронного голосования - RTVI рассказывает, как проходит в России первый день президентских выборов-2024.
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