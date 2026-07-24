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Калужские новости

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В Калужской области уничтожены 15 беспилотников

В Калужской области уничтожены 15 беспилотников

Калужский губернатор сообщил об уничтожении днем 24 июля 15 беспилотников, в том числе на окраине КалугиКалужский губернатор сообщил об уничтожении днем 24 июля 15 беспилотников, в том числе на окраине Калуги, в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском, Людиновском, Перемышльском, Тарусском, Ферзиковском и Хвастовичском МО.

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