В Калужской области уничтожены 15 беспилотников

Калужский губернатор сообщил об уничтожении днем 24 июля 15 беспилотников, в том числе на окраине КалугиКалужский губернатор сообщил об уничтожении днем 24 июля 15 беспилотников, в том числе на окраине Калуги, в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском, Людиновском, Перемышльском, Тарусском, Ферзиковском и Хвастовичском МО.
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