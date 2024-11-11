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Штурмовики группировки войск «Центр» провели занятия на полигоне

Штурмовики группировки войск «Центр» провели занятия на полигоне

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр», бойцы которых брали населенный пункт Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), проводят занятия на полигоне в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.

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