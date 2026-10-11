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Хлопцы разбегаются

Хлопцы разбегаются

Мэр Днепропетровска Филатов сбежал из Украины - сообщают украинские СМИ. Утверждается, что Борис Альбертович Филатов, заявлявший в 2014-м году: "Обещайте русским, что угодно, а вешать мы их будем потом",  внезапно уехал из незалежной  из-за расследования НАБУ — антикоррупционные органы готовили подозрение в адрес чиновника.

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Gennady Sokolovsky

"Мэр Днепропетровска Филатов сбежал из Украины"

Когда вы уже, выпердыши егэшные, освоите РУССКИЙ ЯЗЫК???????????

"из" ОКРАИНЫ сбежать НЕЛЬЗЯ, можно сбежать С ОКРАИНЫ.