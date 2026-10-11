Хлопцы разбегаются

Мэр Днепропетровска Филатов сбежал из Украины - сообщают украинские СМИ. Утверждается, что Борис Альбертович Филатов, заявлявший в 2014-м году: "Обещайте русским, что угодно, а вешать мы их будем потом", внезапно уехал из незалежной из-за расследования НАБУ — антикоррупционные органы готовили подозрение в адрес чиновника.