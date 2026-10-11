Хлопцы разбегаются

Мэр Днепропетровска Филатов сбежал из Украины - сообщают украинские СМИ. Утверждается, что Борис Альбертович Филатов, заявлявший в 2014-м году: "Обещайте русским, что угодно, а вешать мы их будем потом", внезапно уехал из незалежной из-за расследования НАБУ — антикоррупционные органы готовили подозрение в адрес чиновника.
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"Мэр Днепропетровска Филатов сбежал из Украины"
Когда вы уже, выпердыши егэшные, освоите РУССКИЙ ЯЗЫК???????????
"из" ОКРАИНЫ сбежать НЕЛЬЗЯ, можно сбежать С ОКРАИНЫ.
про ледоруб хорошо. Мой украинский дядя, 1 украинский фронт. Полный кавалер Орденов Боевой Славы. Призывался с ДВ. Народ, потерявший разу. Точно - берега попутали.
а он в вышиванке сбег, али забыл дома?
нужен отдел по отстрелу мрази хохлятской,где бы мрази не прятались
Вот бы найти этого урода и повесить на всеобщее обозрение!