Путин встретился с Кадыровым в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсудил ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции (СВО) на Украине.