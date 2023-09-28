Путин встретился с Кадыровым в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсудил ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции (СВО) на Украине.
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