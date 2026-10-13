В Минобороны отметили роль военнослужащих КНДР в освобождении Курской области

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виталий Шулика принял участие в торжественном приеме по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
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