Экс-советник республиканцев оценил вероятность переговоров РФ по Украине с США

Шансы на существенные изменения в политике США по отношению к России в обозримой перспективе близки к нулю, поэтому ожидать от Вашингтона конструктивных предложений по началу мирных переговоров по Украине не придется, заявил в интервью «Известиям» бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас.