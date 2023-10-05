От индийских учений до социальных сетей — как менялось понятие кармы в культуре

От индийских учений до социальных сетей — как менялось понятие кармы в культуреroyalcheese.ru«Сделал доброе дело — добавил плюсов в карму» — такую фразу можно услышать не только от буддиста или востоковеда.
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