От чего умер Егор Зайцев — сын легендарного модельера Славы Зайцева Елена ГалицкаяСегодня стало известно о смерти Егора Зайцева, сына одного из самых знаменитых модельеров Советского Союза Вячеслава Зайцева.
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