Что общего у ударов по Белгороду и взрыве в Иране? Причем здесь король Англии?

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Закон и Порядок

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26 декабря. В результате ракетного удара по Дамаску (Сирия) погибает высокопоставленный офицер Корпуса Стражей Исламской Революции Сайед Рази Мусави.

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