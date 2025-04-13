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Царьград

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Память Паши Техника: Сафронов-Затравкин осуждает вандализм на стене Цоя

Память Паши Техника: Сафронов-Затравкин осуждает вандализм на стене Цоя

Лука Сафронов-Затравкин комментирует граффити в честь рэпера Паши Техника на стене Цоя в Москве. Он призывает увековечивать память о музыканте без вандализма, предлагая помнить его добрыми высказываниями и поддерживать родных по православным обычаям.

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