Указатели разместили на территориях памятников природы «Семилуки», «Чернышова гора», «Меловая сосна», «Грушевая поляна», «Старинный парк», «Гора Муравлянка», «Костенки-Борщево» и «Ендовище», а также в государственных природных заказниках «Землянский» и «Воронежская нагорная дубрава».
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