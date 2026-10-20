Указатели разместили на территориях памятников природы «Семилуки», «Чернышова гора», «Меловая сосна», «Грушевая поляна», «Старинный парк», «Гора Муравлянка», «Костенки-Борщево» и «Ендовище», а также в государственных природных заказниках «Землянский» и «Воронежская нагорная дубрава».