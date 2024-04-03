Мега-пробки в Краснодаре: полтора часа без движения, дети идут пешком

Один из пользователей сообщает о том, что уже больше часа не может выехать из Знаменского. - Никто не в курсе, что там натворили дорожники и как нам быть в этой ситуации? – спрашивают жители обхода, оказавшиеся в дорожной ловушке.
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