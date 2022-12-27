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Дэвис – цель «Реала» на 2024-й. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2025-го

«Реал» намерен подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в 2024 году. По данным As, мадридский клуб планирует подписать игрока сборной Канады летом 2024 года.

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