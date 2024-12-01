В Петербурге закончилась навигация, но разводка мостов продолжается

В ночь с 1 на 2 декабря будут проводить профилактические работы на мосту Александра Невского В Северной столице закончились навигационный период и постоянные разводки мостов, но остались технические разводки.
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