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Петербургский дневник

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В Петербурге закончилась навигация, но разводка мостов продолжается

В Петербурге закончилась навигация, но разводка мостов продолжается

В ночь с 1 на 2 декабря будут проводить профилактические работы на мосту Александра Невского В Северной столице закончились навигационный период и постоянные разводки мостов, но остались технические разводки.

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