Еще пару слов о нашей внешней политике. Посмотрел сегодня Соловьева. Понравилась дискуссия по российской внешней политике.
"Мы всех своих союзников просто сдали – абсолютно всех". Соловьев жестко о предательстве в верхах
Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
А ты завидуешь что не можешь 😂😂😂😂
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2 час.
Алексей Горшков
А я больше скажу: даже в сталинское время сдавали! Мне почему-то стыдно перед Грецией: во время войны подполье там было практически просоветским,а мы Грецию Англии сдали,и англичане его ВМЕСТЕ С недобитыми ГИТЛЕРОВЦАМИ уничтожили! Зато почему-то пол-Австрии,совершенно чуждой нам,освободили - чтобы потом СДАТЬ !!!
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1 час.
S
Serg
"Мы как корабль без компаса."- и будем такими до тех пор, пока в Конституцию не вернут национальную идею, которой нас лишили пиндосовские советники Ельцина, создавая новую Конституцию России. Да они еще много этой Конституцией нас лишили. Прежде всего суверенитета. Основное доказательство нашей колонизации- отсутствие национальной валюты и привязанность рубля к доллару. Ну не можем мы печатать денег столько, сколько нам нужно. Чуть что, наебуллина с Силуановым грудью становятся на защиту Центробанка, который совсем и не наш. Для инфы- Китай национализировал свой центробанк и аннулировал результаты приватизации. Для нас последние два пункта- недостижимы- как до Луны рукой дотянуться.
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33 мин.
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