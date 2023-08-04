"Мы всех своих союзников просто сдали – абсолютно всех". Соловьев жестко о предательстве в верхах

А я больше скажу: даже в сталинское время сдавали! Мне почему-то стыдно перед Грецией: во время войны подполье там было практически просоветским,а мы Грецию Англии сдали,и англичане его ВМЕСТЕ С недобитыми ГИТЛЕРОВЦАМИ уничтожили! Зато почему-то пол-Австрии,совершенно чуждой нам,освободили - чтобы потом СДАТЬ !!!

S

Serg

"Мы как корабль без компаса."- и будем такими до тех пор, пока в Конституцию не вернут национальную идею, которой нас лишили пиндосовские советники Ельцина, создавая новую Конституцию России. Да они еще много этой Конституцией нас лишили. Прежде всего суверенитета. Основное доказательство нашей колонизации- отсутствие национальной валюты и привязанность рубля к доллару. Ну не можем мы печатать денег столько, сколько нам нужно. Чуть что, наебуллина с Силуановым грудью становятся на защиту Центробанка, который совсем и не наш. Для инфы- Китай национализировал свой центробанк и аннулировал результаты приватизации. Для нас последние два пункта- недостижимы- как до Луны рукой дотянуться.