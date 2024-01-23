«Десантники в юбках»: каких девушек принимают в ВДВ

Подразделения десантных войск доказали свою эффективность в годы Великой Отечественной войны. В них также служили девушки, но выполняли они совсем не «офицерские» обязанности — работали медсёстрами, связистами, штабистами.
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