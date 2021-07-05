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План «Б» от анти-России

План «Б» от анти-России

Чем более очевидной становится для Запада невозможность сокрушения России извне, тем больше усилий он будет прилагать для её подрыва и развала изнутри Из СМИ: Как сообщило информационное агентство ТАСС,  из Северодвинска на заводские ходовые испытания впервые вышел в море завершенный строительством на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (СМП), атомный подводный крейсер К-573 «Новосибирск» (заводской номер 162) — второй корабль модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр «Ясень-М»).

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Сергей К
похоже
grainvn
Виктор Василенко
прав , сволочь ....
grainvn
Тут, увы, с ним не поспоришь.
Andrey Korolkevic
Ещё как прав...чиновники и в меньшей степени бизнесмены,имеющие накопления и недвижимость на западе являются в большей или меньшей степени агентами влияния...чиновники,так сто процентов.
Лаврентий Палыч Берия
Самый опасный враг тот, кто засел в святом для страны месте. А то, что нас пугают иностранными злодеями это всё манипуляция народом, им нужно просто от себя внимание отвлекать
Алексей Сафронов
Если честно, то во внутренний апокалипсис в России, я не верю. И не только потому, что сознание и кругозор нынешнего Гражданина России и СССР очень сильно отличаются, но ещё потому, что на примере "расцвета" Афгана, Руины, грызунов-армянов и прочих приЕбалтов, воцерквленных в якобы цивилизованный мир и уе-европу, теперь абсолютное большенство россиян внатуре видят последствия таких пагубных устремлений!
Nata
Извините за не компетентность, а кто такие навальнята их что из-за бугра завезли? Дураков и внутренних врагов у нас хватает - страна большая, главное, чтобы они не перехватили бразды управления.
Леонид
Только в ВШЭ оказывается обучается около 51000 !!! студиусов и аспирантов...этих потенциальных навальнят за государственный счет.
bianka Белая
Увы....если бы вы оказались правы...
Varshavskiy Иващенко
Если говорить об управлении,то эти бразды уже давно с 1953 года в их руках.Остается бить их по рукам!
Майер Арманов
Российская власть своей антинародной политикой, сама готовит себе мину замедленного действия.
Игорь Емельянов
И в чем же состоит антинародность политики? А сам-то ты парень чьих будешь? Чей холоп, спрашиваю??
Алексей Хохлов
"4. Отказ РФ и фактическое отсутствие в этой стране государственной идеологии как таковой и эффективной системы её внедрения в обществ" - пункт 4 успешно выполнен нынешней властью и зафиксирован в статье Конституции РФ (ст. 13 п.2 Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной).
Алексей Хохлов
п. 7 - власть не препятствует образованию русофобских государств на границах РФ.
Лаврентий Палыч Берия
Вот такие инструкции у нас сейчас в моде, благодаря власти. Она уже нас поделила на господ и холопов, высший сорт и пересортица.
Александр Иванов
Не зря ведь собираются открыть рабочие лагеря для расширения БАМ и ТрансСиб, вот куда сольют руссофобов и либерастов!!
Елена Бойкова
Не может этого быть, потому что не может этого быть никогда! Если и будет в России внутренний взрыв, то только антиолигархический, антилиберальный и антиглобалистский. И приведёт он к объединению общества через проверенную историей и всем понятную идеологию патриотизма и справедливости и к восстановлению Российской державности.
Сергей
Да, ну- пример СССР глаза не застит? Рвануло страну изнутри одного города- Масквы, а ведь на всей остальной территории народ куда патриотичнее нынешнего был и то не помогло.
Елена Бойкова
Пример СССР глаза не застит, потому что в СССР внутреннего взрыва не было, а был только ползучий обман. Должно быть, Вы помните, как долго Горбачёв визжал: "Нужно больше социализма! Надо восстановить полноту социализма!" А народ так привык доверять своей власти, что долго ждал, когда же она скажет своё веское слово. И на всенародном референдуме более 75-ти% голосов отдали за сохранение СССР. И снова терпеливо ждали, когда же им объяснят, что происходит. Ну, и дождались... А теперь уже такой инфантильной доверчивости не будет, хороший опыт получили!
Михаил Поспелов
Блажен кто верует. Это опыт нашего поколения, а нынешнее поколение такого опыта не имеет. Им внушают, что у них все Путин украл. Встает вопрос, а что у них было?
Yak Vit
Вот именно ваш обожаемый сиФилизЬм страну-то и сгубил! Горбачёв, по вашему выражению, "визжал" что надо больше сиФилизЬма, так ить его тогда "больше"-то и стало! 🤷‍♂️ Вот и не выдержала страна такого, понимаешь, "счастья"! А уже сейчас нынешние совкодрочеры, вроде старой протухшей коммунусячьей πзды - ленки бойковой, - снова визжат "верните нам СыСыСыеР", понимаешь, и визжат что только-де сиФилизЬм, понимаешь, "будущее человечества", мечтая опять вернуть его в Россию! 😠 Тем самым толкая её снова на путь гибели! Да когда ж вы уже уймётесь наконец, бл*ди коммунусячьи?! 🤬
Игорь Емельянов
Почему был? народ и сейчас на окраинах гораздо патриотичнее столичных пижонов. Вот кого надо учить любить Родину!
Сергей
Моя тока зрения- был, ваша-не был взрыв. Результат смотрите....
StarPer
Рано или поздно, но 37 г. всё таки будет нужен.
Andrey Korolkevic
Пока есть эта несистемная оппозиция,эта гниль,существует и опасность....
Vasily Golov
Пришла пора АПЛ и кораблям СФ пройтись в международных водах Северного моря и Атлантики вблизи Великобритании и США. Пострелять немного ради испытания вод моря и океана.В Черном море корабли НАТО проводят учения.Нам пора и там поучиться. Юрий Селиванов. На что ФСБ и Росгвардия, полиция.Действуйте по -американски.Всю оппозицию признать внутренним террористом.Суды будут готовы. 450 чел сторонников Трампа,штурмовавшим Капитолий под следствие.Их обвиняют во внутреннем терроризме.В розыске ФБР еще 1500 чел.
Борис Осипов
Vladimir Orekhov
Фрагмент Таким образом, можно уверенно констатировать, что именно на варианте подрыва и уничтожения Российской Федерации изнутри, что параллельно создаст условия для полного уничтожения её военного потенциала по образцу развала Советской армии в начале 90-х годов, будет сосредоточена основная активность западных держав по отношению к РФ в обозримом будущем. Коммент Дошло, наконец? Должно быть давно понятно, что самый главный фронт войны против России на ее уничтожение – это фронти, названный здесь «внутренним». Более точно – это фронт разрушения мозгов населения, перекодировка мозгов населения. Враг давно и успешно занимается воспитанием нашего подрастающего поколения, которое взрослеет и воспитывается на ценностях и по технологиям потенциального врага. Не ядерные бомбы, не страшное биологическое оружие, а ц ифровые технологии – сильнейшее оружие современности. Будет у нас великолепное оружие, но не будет желающих им управлять. Именно по такой схеие погиб Великий и могучий, вооруженный дро зубов СССР без единого боевого выстрела. Без сопротивления населения, армии, властей всех уровней. Более того – народ во множестве радовался и всемерно содействовал разрушению своей страны (забастовки, митинги, штурм своего высшего органа власти…). Не случайно, видимо, и Навальный поднимает «на бой» именно молодежь. Когда поймем, что мозги населения – главный потенциал страны? Когда реально займемся воспитанием подрастающих поколений? Когда начнем реально и эффективно противодействовать растлению нашей молодёжи, нашего населения? Когда наши подростки начнут увлекаться играми, фильмами, клипами и прочими средствами кодирования мозгов нашего производства, а не явно враждебными амерскими?
Vladimir Orekhov
Боже, спаси Россию!
Надежда Захарова
Бог с нами и народ да еще ВВП, которого нет ни у кого
bianka Белая
И наличие значительного числа дебилов среди населения РФ, которые легко ведутся на пропаганду пятой колонны. Причём, чем фантасмагоричней, тем легче. Кастрюли- они и в России кастрюли.
Геннадий Хрипунов
Всех таких дебилов и предателей, как Навальный со своими навальнятами, Гозмонята, Шендеровичей, Боровых, Соболей и других пидоров и сук, будем уничтожать без суда и следствия.
Николай из СССР
Ещё не раз вспомним добрым словом Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича!
Альбина Колесникова
Эти твари что хотят развала России и смены власти надо их уничтожать без сожаления ,если им хочется быть колонией по плану запада пусть валят из страны дышать легче будет и воздуху больше.
Галина Мухний
Это не Путинская элита, это ваша элита, которую породили 90 тые, если бы не Путин, России как таковой быы давно не было....
Erna Абих
Вы совершенно правы Россия как таковая не состоялась бы. Путин это слуга России от Бога. Храни его Господь.
Лаврентий Палыч Берия
ох лизнули так лизнули! Шершавым язычком Хррр Хррр...
Игорь Емельянов
А вот это, чистая правда. Сколько эти суки либеральные, продажные будут поливать дерьмом человека который вытащил страну и Вернул ей надлежащее место в мире.
Владимир Ильин
Несколько слов о «надлежащем месте (России) в мире». «5 стран – настоящих союзников России. Эти пять стран если и зависят частично от США, то не ставят эту зависимость на первое место по отношению к России. И это выражается в том, что они официально, на уровне ООН, признали Крым территорией Российской Федерации. Вот эти страны: Венесуэла; Куба; Никарагуа; Сирия; КНДР» Ура! Теперь можно считать, что «человек вытащил страну и вернул ей надлежащее место в мире»?
Valdemaras Orlauskas
Желание Селиванова предупредить возможное несчастье страны вполне оправдано. Однако без конкретики это выглядит как обычное паникёрство или хуже - сытое разглалольствование на диване. Пока само правительство сквозь пальцы глядит на разнузданное либеральничание,любое предупреждение становится "размышлениями у парадного подъезда". Пора бы президенту и правительству отбросить все свои недоговорённости и решительно взяться за всевозможные оппозиции,а говоря без реверансов - враждебные России группировки,часть которых явно действуют в самой экономическо-финансовой части правительства РФ. Иначе народу эти предупреждения выглядят как межклассовая борьба кланов или,как модно говорить "башен Кремля".
Лаврентий Палыч Берия
Он 70-ти летний старик! Он НЕ способен вообще не на что уже. В последней "прямой линии" он заявил, что у нас 500 миллионов населения которые брали кредиты, пытался разговаривать с ранее записанными обращениями, не знает в какой области города откуда звонили находятся, не знает реальную инфляцию, не знает реальную зарплату итд.. это называется просто- деменция. Дедушка просто пересидел на троне давно и не понимает что вокруг происходит.
Сергей Цыбин
Ну, наконец-то, прозрели вдруг! Вот уже 30 лет культивируется всё, что нужно для развала России! Вопрос лишь в том, есть ли еще возможность повернуть...
Лаврентий Палыч Берия
Самая большая угроза России это её русофобская и антисоветская власть. А "аппозиция"- так её нет и не было. Реальную оппозицию которая могла бы с помощью выборов сменить зажравшуюся власть- ею была уничтожена полностью, конкуренты им не нужны. А Лешенькина компания- была на зарплате у Кремля. Старая добрая политическая провокация. Кремль позволил лохам обозначится, выйти из тени и собраться вокруг отца Гапона Анального. А тут власть разом всех как тараканов прихлопнула. И прихлопнули они свой проект "Анальный" видимо потому. что кто-то всерьёз пытался раскручивать бренд в своих интересах, Кремль побоялся, что конкуренты могли просто перекупить навальнистов. Кремль сам ведёт страну к распаду. Все процессы деградации при путине в последние 20 лет- все управляемы! Россией управляет совет хасидских раввинов. А не 70 летний актёр Патриций Владимирович Кабаев.
vitus_personal
Вы все еще веруете в хорошего царя? А вот Юра Дудь базарит, что все вообще стало зашибись....
Лаврентий Палыч Берия
В какого ещё царя? Где и когда я это писал? Я Сталинист.

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