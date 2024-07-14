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Большой мальчик

Большой мальчик

Доброе утро, Империя. Сказать, что саммит НАТО в Вашингтоне удался - это не сказать ничего. Именно удался, причем в глазах зубоскалов всех мастей; причем благодарить зубоскалы должны дедушку Джо - без него это было бы скучное проходное мероприятие, о котором все забыли бы через неделю.

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