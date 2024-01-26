Се и Зелиньский выиграли Australian Open в миксте

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38-летняя Су-Вэй Се и Ян Зелиньский стали чемпионами Australian Open в миксте. В финале они отыграли матчбол у Дезире Кравчик и Нила Скупски – 6:7(5), 6:4, 11-9.