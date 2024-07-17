«Только капитуляция»: российские власти озвучили условия завершения СВО

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Василий Топчий

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, который был президентом во время пятидневной войны между Россией и Грузией, заявил, что принял решение об отправке российских войск в Южную Осетию в ночь с 7-го на 8-е августа. Он отметил, что связался с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост премьера и находился в Пекине, уже после этого - 8 августа. "Я свое решение принял спустя два с половиной часа после того, как грузинская армия начала активные действия. Не раньше, потому что это было бы неправильно, так как это было решение о применении вооруженных сил Российской Федерации на иностранной территории, подчеркиваю, на иностранной территории. Но и не позже", - сказал премьер журналистам, прилетев в Цхинвали в четвертую годовщину конфликта.Узнал от журналистов Путин в среду заявил, что узнал о начале вооруженного конфликта вокруг непризнанной большинством стран мира Южной Осетии от журналистов, а также сообщил, что у России к тому времени уже был "план отражения грузинской агрессии". Вооруженное столкновение между Россией и Грузией вспыхнуло в ночь на 8 августа 2008 года. Тогда в течение пяти дней российские войска заняли территорию Южной Осетии и дошла до грузинского города Гори. По словам Путина, информацию о том, что происходило на границе с Грузией с 5 по 8 августа, он получал напрямую из Цхинвала и "как ни странно, от журналистов". "Потому что именно журналисты выходили на моего пресс-секретаря Дмитрия Сергеевича Пескова, а он уже подходил ко мне и со ссылкой на них, на очевидцев происходивших там событий информировали о боевых действиях", - сказал РИА Новости российский президент. Как отметил Путин, на тот момент это был единственный главный источник информации.