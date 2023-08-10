Дипломаты уличили США в признании провала своей стратегии по Украине

Настойчивость, с которой администрация США призывает помогать Украине всеми возможными способами вопреки снижению общественной поддержки такой политики, фактически является признанием Вашингтоном провала своей стратегии на украинском направлении.
Настойчивость, с которой администрация США призывает помогать Украине всеми возможными способами вопреки снижению общественной поддержки такой политики, фактически является признанием Вашингтоном провала своей стратегии на украинском направлении.
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