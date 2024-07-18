Замгоссекретаря Зея: представитель армии США будет работать в Минобороны Армении

Представитель армии США будет работать в министерстве обороны Армении. Об этом в интервью армянскому онлайн-изданию Hetq сообщила заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.
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