2024 год для оборонно-промышленного комплекса нашей страны оказался, пожалуй, одним из напряженных в связи с обстановкой на фронте и задачами, которые поставил перед ОПК Президент Российской Федерации Владимир Путин.
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