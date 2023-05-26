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Neuralink миллиардера Илона Маска получила разрешение на клинические испытания мозговых чипов на людях

Neuralink миллиардера Илона Маска получила разрешение на клинические испытания мозговых чипов на людях

Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink получила разрешение американского регулятора FDA на клинические испытания чипов для мозга на людях.

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