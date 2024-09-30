Сергей Аксёнов: Сегодня знаменательная для всех нас дата

Сегодня знаменательная для всех нас дата. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан исторический договор о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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