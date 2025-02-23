Пытки в ангарской колонии: СК отказал в возбуждении дела

Следственный комитет по Иркутской области отказал в возбуждении уголовного дела по заявлениям о пытках осужденных в СИЗО-1 Иркутска и СИЗО-6 Ангарска, связанного с расследованием беспорядков в ИК-15 Ангарска в 2020 году.