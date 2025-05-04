Губерниев: с приходом Ковентри будут определенные послабления в вопросе допуска россиян

Советник министра спорта России, комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри вернет российских спортсменов на международные соревнования.
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