Личный химический заводик: как устроен процесс пищеварения — от пережевывания пищи до «света в конце тоннеля»

Еда, будь то мясо или что вегетарианское, проходит долгий и тернистый путь по организму, постепенно теряя питательные вещества Пища нужна нашему организму как источник «запчастей», а также как источник энергии.
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