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Белгород өлкәсендә Украина Кораллы көчләренең һөҗүме аркасында биш кеше һәлак булган

Белгород өлкәсенең Шебекинск округында узган тәүлектә Украина Кораллы көчләренең һөҗүмнәре нәтиҗәсендә биш кеше һәлак булган.

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