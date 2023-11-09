В Свердловской области завершили расследование уголовного дело об убийстве трёх детей

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1985 года рождения, об этом говорится в сообщении СУ СК России по Свердловской области.
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