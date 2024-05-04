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«Месси был генетически модифицирован, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка». Бартон о Лионеле

«Для меня имя Месси помечено большой звездочкой, потому что он в юном возрасте принимал стероиды и все такое, что способствовало его росту.

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