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Добрый Мир

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  • Ингерман Ланская
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  • Лев Добрый
    З лимона за телегу? Ну это уже ни в какие ворота!!!😱👍👈😜Только что АвтоВА...

Новая трасса Тюмень - Краснодар свяжет восток и юг России, минуя Москву

Новая трасса Тюмень - Краснодар свяжет восток и юг России, минуя Москву

1,6K прочтений 2 дня назад В России появится новая трасса Тюмень - Краснодар. Это так называемая юго-западная хорда с 4-6-полосным бесшовным транспортным коридором: без светофоров или пересечений с другими путями на одном уровне.

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