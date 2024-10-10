Новая трасса Тюмень - Краснодар свяжет восток и юг России, минуя Москву

1,6K прочтений 2 дня назад В России появится новая трасса Тюмень - Краснодар. Это так называемая юго-западная хорда с 4-6-полосным бесшовным транспортным коридором: без светофоров или пересечений с другими путями на одном уровне.
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