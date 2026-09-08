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Канада ввела пошлины до 50% на сотни товаров из США

Канада ввела пошлины до 50% на сотни товаров из США

Канада ввела пошлины от 15 до 50 процентов на сотни товаров из США. Об этом сообщает Bloomberg. Кабинет министров под руководством премьера Марка Карни повысил налог на импорт многих американских стальных изделий с 25 до 50 процентов, а также ввел пошлины на ряд потребительских товаров, включая мотоциклы, косметику и сыр.

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