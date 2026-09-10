Названы неочевидные причины высокого уровня холестерина

Кардиолог и врач функциональной диагностики Рашид Сонгуров рассказал, что высокий уровень холестерина связан не только с лишним весом и жирной пищей.
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