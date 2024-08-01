Каждый пятый москвич готов сменить район проживания из-за старого жилого фонда

Около половины жителей Москвы — 44,5% — довольны своим районом проживания и не готовы переезжать. Тем не менее 27,1% москвичей предпочли бы жить ближе к работе, а 25% готовы поменять место жительства, если рядом будет станция метро.
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